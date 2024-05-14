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Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом, во время которого рассчитывает обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Вашингтона.
Другие страны
14 мая 2024 г. 07:08
Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с визитом, во время которого рассчитывает обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что Блинкен прибыл в Киев на поезде "с необъявленным визитом". Агентство подчеркивает, что это первый визит в Украину высокопоставленного американского чиновника после одобрения Конгрессом США запроса на выделение дополнительных средств на военную поддержку Киева.

По утверждению неназванного представителя американской администрации, слова которого приводит Reuters, Блинкен во время визита намерен обсудить то, как Киев планирует воспользоваться поставками оружия от США для "укрепления обороны" и в попытке "вернуть инициативу на поле боя".

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