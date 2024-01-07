О нас

Госсекретарь США прибыл в Доху

Госсекретарь США прибыл в Доху Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего турне по странам Ближнего Востока прибыл в столицу Катара Доху.
Другие страны
7 января 2024 г. 19:30
Госсекретарь США прибыл в Доху

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Катара Доху.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер написал на своей странице в соцсети "X".

"Катар является важным партнером в продолжающихся усилиях по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Госсекретарь Блинкен сегодня находится в Дохе, чтобы продолжить важнейшие усилия по координации, которые являются результатом прочных отношений между США и Катаром", - отметил он.

Ранее Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinken Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə etmək üçün Qətərdə səfərdədir
Версия на английском языке US Secretary of State arrives in Doha

Другие новости из категории

В Израиле произошла попытка теракта, есть погибший и раненые
В Израиле произошла попытка теракта, есть погибший и раненые
7 января 2024 г. 19:48
Брейвик подаст в суд на Норвегию за нарушение его прав
Брейвик подаст в суд на Норвегию за "нарушение его прав"
7 января 2024 г. 19:20
СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции
СМИ: Макрон готовится осуществить крупные перестановки в правительстве Франции
7 января 2024 г. 17:51
Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике
Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике
7 января 2024 г. 17:04
Внук одного из основателей ХАМАС убит в секторе Газа
Внук одного из основателей ХАМАС убит в секторе Газа
7 января 2024 г. 16:06
Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке
Король Иордании рассказал Блинкену о ситуации на Ближнем Востоке
7 января 2024 г. 16:00
Боррель обсудит в Саудовской Аравии ситуацию в Газе и Красном море
Боррель обсудит в Саудовской Аравии ситуацию в Газе и Красном море
7 января 2024 г. 15:42
Вице-премьер Италии: ЕС должен создать свои вооруженные силы
Вице-премьер Италии: ЕС должен создать свои вооруженные силы
7 января 2024 г. 15:36
Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%
Франция намерена снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии до 40%
7 января 2024 г. 15:13
Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля
Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля
7 января 2024 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi