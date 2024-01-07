Госсекретарь США прибыл в Доху

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Катара Доху.
Как сообщает Report, об этом официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер написал на своей странице в соцсети "X".
"Катар является важным партнером в продолжающихся усилиях по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС. Госсекретарь Блинкен сегодня находится в Дохе, чтобы продолжить важнейшие усилия по координации, которые являются результатом прочных отношений между США и Катаром", - отметил он.
Ранее Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".
Qatar has been an important partner in ongoing efforts to release hostages held by Hamas. @SecBlinken is in Doha today to continue the critical coordination efforts that come from our strong U.S.-Qatar relationship. pic.twitter.com/Q5lEHMoP9E