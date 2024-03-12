Блинкен прибыл на Ямайку

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Ямайку, чтобы обсудить с лидерами Карибского сообщества (КАРИКОМ) урегулирование кризиса в Гаити.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Ямайку, чтобы обсудить с лидерами Карибского сообщества (КАРИКОМ) урегулирование кризиса в Гаити.

Как передает Report, об этом сообщил он в соцсети "X".

"Крайне важно, чтобы мы работали вместе, чтобы поддержать народ Гаити, сдержать эскалацию насилия и беспорядков и ускорить политический переход", - отметил госсекретарь.

До этого КАРИКОМ пригласило ключевых партнеров Гаити провести встречу 11 марта, чтобы найти выход из ситуации с растущим бандитизмом в стране.