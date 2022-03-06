Блинкен предупредил, что давление на Россию будет расти

Санкционное давление стран Запада на Россию будет расти, пока она не завершит военную спецоперацию на Украине.

Санкционное давление стран Запада на Россию будет расти, пока она не завершит военную спецоперацию на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на польско-украинской границе.

"Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена", - утверждал Блинкен.