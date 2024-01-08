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Блинкен предостерег об угрозе расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Блинкен предостерег об угрозе расширения конфликта между Израилем и ХАМАС Конфликт между Израилем и ХАМАС может расшириться.
Другие страны
8 января 2024 г. 02:08
Блинкен предостерег об угрозе расширения конфликта между Израилем и ХАМАС

Конфликт между Израилем и ХАМАС может расшириться.

Как передает Report, об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Это конфликт, который легко может дать метастазы, что приведет к дальнейшему снижению безопасности и увеличению страданий", - предостерег Блинкен.

По его словам, США с самого начала были сфокусированы на том, чтобы предотвратить расширение конфликта, и отметил, что в ходе своего визита поднимал эту тему в беседах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, королем Иордании Абдаллой II и премьером Катара.

"Мы все привержены тому, чтобы этот конфликт не расширялся", - подчеркнул он.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Турции, Греции, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Израиля, Западного берега реки Иордан и Египта.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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