Блинкен предложит ввести военный контингент ряда стран в сектор Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник представит план восстановления сектора Газа и формирования в нем новой гражданской администрации, к реализации которого предполагается приступить после заключения сделки между Израилем и радикальным палестинским

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник представит план восстановления сектора Газа и формирования в нем новой гражданской администрации, к реализации которого предполагается приступить после заключения сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили порталу Axios американские чиновники.

Важным пунктом плана Блинкена станет размещение в палестинском анклаве военного контингента ряда арабских стран.

Как отмечают источники портала, ввод войск необходим для обеспечения безопасности и стабильных поставок гуманитарной помощи. Не уточняется, военных каких арабских стран планируется направить в сектор Газа. Ранее Иордания, Катар и Саудовская Аравия выступали против размещения военнослужащих в анклаве, так как, по их мнению, в таком случае они будут защищать Израиль от палестинцев.

"Блинкен пытается повлиять на исход войны. В своем выступлении (в Атлантическом совете в Вашингтоне, признан в РФ нежелательной организацией) он четко объяснит, как, по его мнению, Израиль может превратить свои тактические победы над ХАМАС в стратегические", - заявил Axios американский чиновник.