Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом Блинкен заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса", - сообщил госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон также предлагает провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ". "Эти встречи могут подготовить почву для саммита ключевых лидеров по деэскалации в Украине с целью достичь понимания по нашей обеспокоенности в сфере безопасности", - отметил Блинкен.

Последняя очная встреча Лаврова и Блинкена прошла 21 января в Женеве.