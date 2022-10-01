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Блинкен поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР

Блинкен поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил китайский народ с исполняющейся в субботу 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и высказался в пользу сотрудничества между двумя странами в ряде областей.
Другие страны
1 октября 2022 г. 07:57
Блинкен поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил китайский народ с исполняющейся в субботу 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и высказался в пользу сотрудничества между двумя странами в ряде областей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил американский госдепартамент.

"От имени США поздравляю китайский народ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Поскольку Соединенные Штаты работают с международным сообществом над преодолением серьезных препятствий, с которыми сталкивается сегодня мир, мы приветствуем сотрудничество КНР в решении глобальных проблем в области здравоохранения, изменения климата, борьбы с наркотиками и других областях, где наши интересы пересекаются".

Блинкен выразил надежду на "мирный и счастливый предстоящий год для народа Китая".

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