Блинкен поздравил народ Китая с годовщиной образования КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил китайский народ с исполняющейся в субботу 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и высказался в пользу сотрудничества между двумя странами в ряде областей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил китайский народ с исполняющейся в субботу 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики и высказался в пользу сотрудничества между двумя странами в ряде областей.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил американский госдепартамент.

"От имени США поздравляю китайский народ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Поскольку Соединенные Штаты работают с международным сообществом над преодолением серьезных препятствий, с которыми сталкивается сегодня мир, мы приветствуем сотрудничество КНР в решении глобальных проблем в области здравоохранения, изменения климата, борьбы с наркотиками и других областях, где наши интересы пересекаются".

Блинкен выразил надежду на "мирный и счастливый предстоящий год для народа Китая".