Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО

Наличие у Турции модернизированных самолетов F-16 соответствует интересам США и НАТО.

Наличие у Турции модернизированных самолетов F-16 соответствует интересам США и НАТО.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу MSNBC в Вильнюсе.

По его словам, Турция является важным союзником США по НАТО.

"Что мы хотим сделать? Убедиться, что у всех членов НАТО есть технологии, необходимые для того, чтобы сделать Альянс максимально сильным", - отметил он.

Госсекретарь прокомментировал также вопрос о том, как преодолеть возражения отдельных членов обеих палат Конгресса по поводу поставок Турции самолетов F-16.

"Всегда считали отдельными вопросами [заявку Швеции в НАТО и модернизацию парка F-16 в Турции]. Важно, чтобы блок НАТО действовал сообща. Важно, чтобы Турция имела эти технологии", - подчеркнул он.