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Блинкен посетит Турцию после поездки в Иорданию

Блинкен посетит Турцию после поездки в Иорданию Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию после Иорданию, где он сейчас находится с визитом.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 18:21
Блинкен посетит Турцию после поездки в Иорданию

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию после Иорданию, где он сейчас находится с визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он напомнил, что глава американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. "Блинкен посещает Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), Анкару (Турция), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея) и Нью-Дели (Индия) 2-10 ноября 2023 года", - уточнил дипломат.

По словам Миллера, в Турции госсекретарь "обсудит вопросы евро-атлантической безопасности, оказания постоянной поддержки Украине и необходимости сохранения единства НАТО, включая ратификацию [протокола] вступления Швеции в НАТО".

Кроме того, продолжил официальный представитель внешнеполитического ведомства, на консультациях в Анкаре глава американской дипломатии обсудит необходимость защищать мирных жителей в Израиле и секторе Газа, увеличить объем предоставляемой палестинцам гуманитарной помощи, а также вопросы урегулирования ближневосточного конфликта путем сосуществования двух государств - Израиля и Палестины.

Руководитель пресс-службы не уточнил, когда именно Блинкен прилетит в Анкару. По данным агентства Reuters, глава Госдепартамента проведет консультации в турецкой столице в понедельник, 6 ноября.

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Версия на английском языке Blinken to travel to Türkiye after Jordan

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