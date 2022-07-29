О нас

Блинкен посетит страны Юго-Восточной Азии и Африки

Блинкен посетит страны Юго-Восточной Азии и Африки Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Демократическую Республику Конго (ДРК), Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР 2-12 августа, во время турне он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Другие страны
29 июля 2022 г. 17:40
Блинкен посетит страны Юго-Восточной Азии и Африки

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Демократическую Республику Конго (ДРК), Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР 2-12 августа, во время турне он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Госсекретарь 3-5 августа в Пномпене (Камбоджа) примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах США - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Восточно-Азиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4-5 августа также будет находиться в Пномпене. Госдепартамент не сообщает о каких-либо возможных встречах между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Blinken to visit countries of Southeast Asia & Africa

Другие новости из категории

На «КамАЗе» снова вводят масочный режим
На «КамАЗе» снова вводят масочный режим
29 июля 2022 г. 18:24
В Кентукки 15 человек погибли из-за сильных наводнений
В Кентукки 15 человек погибли из-за сильных наводнений
29 июля 2022 г. 17:18
Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%
Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%
29 июля 2022 г. 16:58
ВВС семи стран НАТО провели учения над Румынией
ВВС семи стран НАТО провели учения над Румынией
29 июля 2022 г. 16:49
Не менее 11 человек погибли в Бангладеш при столкновении поезда с микроавтобусом
Не менее 11 человек погибли в Бангладеш при столкновении поезда с микроавтобусом
29 июля 2022 г. 16:36
Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева о геноциде в Украине
Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева о геноциде в Украине
29 июля 2022 г. 15:58
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
29 июля 2022 г. 15:05
Премьер Японии собирается обнародовать план общемирового ядерного разоружения
Премьер Японии собирается обнародовать план общемирового ядерного разоружения
29 июля 2022 г. 14:38
В Лас-Вегасе из-за наводнения затопило крупнейшие казино
В Лас-Вегасе из-за наводнения затопило крупнейшие казино
29 июля 2022 г. 14:08
Финляндия примет участие в тестировании цифровых паспортов для поездок по ЕС
Финляндия примет участие в тестировании цифровых паспортов для поездок по ЕС
29 июля 2022 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi