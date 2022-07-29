Блинкен посетит страны Юго-Восточной Азии и Африки

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Демократическую Республику Конго (ДРК), Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР 2-12 августа, во время турне он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Демократическую Республику Конго (ДРК), Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР 2-12 августа, во время турне он намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Госсекретарь 3-5 августа в Пномпене (Камбоджа) примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств в форматах США - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Восточно-Азиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4-5 августа также будет находиться в Пномпене. Госдепартамент не сообщает о каких-либо возможных встречах между главами внешнеполитических ведомств двух стран.