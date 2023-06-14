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Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня

Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня.
Другие страны
14 июня 2023 г. 16:45
Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в среду.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин (Китайская Народная Республика) и Лондон (Великобритания) 16-21 июня", - сказано в документе.

В Пекине Блинкен встретится с высокопоставленными официальными лицами Китая и обсудит "важность поддержания открытыми линий связи для ответственного управления отношениями США и КНР". Также госсекретарь в ходе общения с представителями КНР намерен затронуть "двусторонние вопросы, представляющие интерес, вопросы регионального и глобального значения и потенциального сотрудничества по решению общих транснациональных проблем".

В Лондоне госсекретарь США примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы "помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного сектора для оказания помощи Украине в восстановлении после продолжающихся жестоких атак России". Блинкен в британской столице встретится с коллегами из Великобритании, Украины "и других стран-союзниц и партнеров".

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Версия на английском языке Antony Blinken to visit China, UK

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