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Блинкен посетит Израиль и Западный берег для проверки соблюдения перемирия

Блинкен посетит Израиль и Западный берег для проверки соблюдения перемирия Об этом сообщает Reuters
Другие страны
22 мая 2021 г. 12:33
Блинкен посетит Израиль и Западный берег для проверки соблюдения перемирия
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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Официальные лица США, Израиля и Палестины не опубликовали полный график поездки Блинкена. Госдепартамент анонсировал визит госсекретаря США, отметив, что он "обсудит меры по восстановлению и совместной работе над созданием лучшего будущего для израильтян и палестинцев".

Источник дополнительно сообщил, что в планах госсекретаря посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, а также визит в Иорданию.

С 10 мая действующие в секторе Газа группировки и израильская армия обменивались ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Перемирие вступило в силу 21 мая. Однако в пятницу на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли беспорядки. В них пострадали, по данным палестинских СМИ, не менее 35 человек.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin Yaxın Şərqə səfər tarixi açıqlandı
Версия на английском языке Blinken to visit Israel, West Bank to check compliance with ceasefire

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