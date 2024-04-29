Блинкен посетит Израиль и Иорданию после поездки в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после поездки в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после поездки в Саудовскую Аравию.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Дипломат сказал, что на встречах с представителями властей этих стран Блинкен сосредоточится на усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, которое позволит освободить удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников, увеличить объем гуманитарной помощи палестинцам, отмечает агентство Reuters. Самолет главы американской дипломатии приземлился в Ирландии на дозаправку. Госсекретарь вылетел в Саудовскую Аравию на встречу, посвященную усилиям по достижению прекращения огня в палестинском анклаве.