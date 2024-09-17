Блинкен посетит Египет

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17-19 сентября посетит Египет, где обсудит с властями страны углубление экономического взаимодействия и прекращение огня в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17-19 сентября посетит Египет, где обсудит с властями страны углубление экономического взаимодействия и прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном 17 сентября.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Египет 17-19 сентября, чтобы вместе с египетским министром иностранных дел Бадром Абдель Аты председательствовать при открытии стратегического диалога США и Египта, - отметил он. - Стратегический диалог нацелен на укрепление двусторонних отношений и углубление экономического развития, наращивание гуманитарных связей, в том числе в культурной и образовательной сферах".

По словам Миллера, Блинкен также "встретится с египетскими должностными лицами, чтобы обсудить усилия по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, которые будут предусматривать освобождение всех заложников, облегчат страдания палестинцев и будут содействовать более широкой безопасности в регионе".