О нас

Блинкен посетит Египет

Блинкен посетит Египет Госсекретарь США Энтони Блинкен 17-19 сентября посетит Египет, где обсудит с властями страны углубление экономического взаимодействия и прекращение огня в секторе Газа.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 05:07
Блинкен посетит Египет

Госсекретарь США Энтони Блинкен 17-19 сентября посетит Египет, где обсудит с властями страны углубление экономического взаимодействия и прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном 17 сентября.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Египет 17-19 сентября, чтобы вместе с египетским министром иностранных дел Бадром Абдель Аты председательствовать при открытии стратегического диалога США и Египта, - отметил он. - Стратегический диалог нацелен на укрепление двусторонних отношений и углубление экономического развития, наращивание гуманитарных связей, в том числе в культурной и образовательной сферах".

По словам Миллера, Блинкен также "встретится с египетскими должностными лицами, чтобы обсудить усилия по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, которые будут предусматривать освобождение всех заложников, облегчат страдания палестинцев и будут содействовать более широкой безопасности в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinken Misirə səfər edəcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi