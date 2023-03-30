О нас

Госсекретарь США посетит Брюссель

Госсекретарь США посетит Брюссель 3-5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
Другие страны
30 марта 2023 г. 17:42
Госсекретарь США посетит Брюссель

3-5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

"Блинкен отправится 3-5 апреля в Брюссель, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и 10-м заседании Энергетического совета США - ЕС", - отметил дипломат.

Ожидается, что Блинкен также проведет переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Secretary to visit Belgium
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Brüsselə səfər edəcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi