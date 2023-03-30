Госсекретарь США посетит Брюссель

3-5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

3-5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

"Блинкен отправится 3-5 апреля в Брюссель, чтобы принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и 10-м заседании Энергетического совета США - ЕС", - отметил дипломат.

Ожидается, что Блинкен также проведет переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.