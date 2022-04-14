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Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины

Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 05:54
Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники.

По утверждению источников, Блинкен в ходе состоявшейся в конце марта в Марокко встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед бен Зейдом "признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов (в январе йеменские повстанцы атаковали Абу-Даби, погибли шесть человек - ред.), и попросил прощения за это".

Издание отмечает, что таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию отказался раскрыть подробности, но не опроверг публикацию.

Напомним, что в начале марта ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции США и Албании по ситуации в Украине, так проголосовали и Китай с Индией.

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