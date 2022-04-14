Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби за недостаточную реакцию США на атаки хуситов, чтобы заручиться поддержкой Ближнего Востока по Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на источники.

По утверждению источников, Блинкен в ходе состоявшейся в конце марта в Марокко встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед бен Зейдом "признал, что США слишком долго не реагировали на атаку хуситов (в январе йеменские повстанцы атаковали Абу-Даби, погибли шесть человек - ред.), и попросил прощения за это".

Издание отмечает, что таким образом Вашингтон надеется заручиться поддержкой стран региона в ситуации с Украиной. Представитель госдепартамента США в комментарии изданию отказался раскрыть подробности, но не опроверг публикацию.

Напомним, что в начале марта ОАЭ воздержались при голосовании по резолюции США и Албании по ситуации в Украине, так проголосовали и Китай с Индией.