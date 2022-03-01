Блинкен пообещал оружие Украине и санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ему в телефонном разговоре новые поставки оружия, а также введение новых санкций против России.
"В нашем разговоре государственный секретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США", - написал министр.
По словам Кулебы, Украина запрашивает у Соединенных Штатов "больше санкций и оружия". "Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - написал глава МИД Украины.