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Блинкен пообещал оружие Украине и санкции против России

Блинкен пообещал оружие Украине и санкции против России Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ему в телефонном разговоре новые поставки оружия, а также введение новых санкций против России.
Другие страны
1 марта 2022 г. 08:35
Блинкен пообещал оружие Украине и санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ему в телефонном разговоре новые поставки оружия, а также введение новых санкций против России.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Украины в социальной сети Twitter.

"В нашем разговоре государственный секретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США", - написал министр.

По словам Кулебы, Украина запрашивает у Соединенных Штатов "больше санкций и оружия". "Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - написал глава МИД Украины.

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