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Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет

Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет При обстреле дипломатического конвоя США в Судане погибших и пострадавших нет, но это действие было безрассудным.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 09:10
Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет

При обстреле дипломатического конвоя США в Судане погибших и пострадавших нет, но это действие было безрассудным.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД G7 в Японии.

"Я могу подтвердить, что вчера был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы. Но это действие было безрассудным. Это было безответственно и, конечно, небезопасно", - сказал он.

Блинкен отметил, что в ходе проведенных во вторник телефонных переговоров с лидерами суданских военных "ясно дал понять, что любые атаки, угрозы или опасности для наших дипломатов абсолютно неприемлемы".

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