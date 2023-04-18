Блинкен: Погибших и пострадавших при обстреле дипконвоя США в Судане нет

При обстреле дипломатического конвоя США в Судане погибших и пострадавших нет, но это действие было безрассудным.

При обстреле дипломатического конвоя США в Судане погибших и пострадавших нет, но это действие было безрассудным.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на встрече глав МИД G7 в Японии.

"Я могу подтвердить, что вчера был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы. Но это действие было безрассудным. Это было безответственно и, конечно, небезопасно", - сказал он.

Блинкен отметил, что в ходе проведенных во вторник телефонных переговоров с лидерами суданских военных "ясно дал понять, что любые атаки, угрозы или опасности для наших дипломатов абсолютно неприемлемы".