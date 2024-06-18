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Блинкен подтвердил создание штабной структуры НАТО для помощи Украине

Блинкен подтвердил создание штабной структуры НАТО для помощи Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил формирование в немецком Висбадене штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия в Украину.
Другие страны
18 июня 2024 г. 22:04
Блинкен подтвердил создание штабной структуры НАТО для помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил формирование в немецком Висбадене штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия в Украину.

Как передает Report, об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Мы в качестве альянса берем на себя очень серьезные обязательства на будущее. Мы демонстрируем постоянную поддержку Украине и обеспечиваем прочный мост к ее членству в альянсе. Мы создаем командование НАТО в Висбадене, координируем подготовку, военную помощь, передачу, ремонт, обслуживание техники", - отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выделит несколько сотен офицеров для штабной структуры в Висбадене по обеспечению логистики поставок оружия в Украину.

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