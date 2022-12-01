Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе готовность США предоставлять Киеву системы ПВО.
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"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе твердую приверженность США поддерживать оборонный и сдерживающий потенциал Украины, особенно в предоставлении вариантов для ПВО", - говорится в документе.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры "на полях" встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.
Они также обсудили итоги встреч по поводу нужд Украины в сфере энергетической инфраструктуры и обеспечение ее долгосрочной энергетической безопасности, отмечает Госдеп.