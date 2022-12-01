Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе готовность США предоставлять Киеву системы ПВО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе готовность США предоставлять Киеву системы ПВО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе твердую приверженность США поддерживать оборонный и сдерживающий потенциал Украины, особенно в предоставлении вариантов для ПВО", - говорится в документе.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры "на полях" встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

Они также обсудили итоги встреч по поводу нужд Украины в сфере энергетической инфраструктуры и обеспечение ее долгосрочной энергетической безопасности, отмечает Госдеп.