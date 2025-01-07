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Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом высказался за мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.
Другие страны
7 января 2025 г. 08:42
Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом высказался за мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.

Как передает Report, об этом говорится в размещенном на сайте Госдепа заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США мирного политического перехода под руководством и контролем сирийцев к инклюзивному, представительному и подотчетному правительству", - отмечается в сообщении.

Блинкен заявил о необходимости уважения всеми сторонами прав и основных свобод всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и "предотвращения использования Сирии в качестве базы для терроризма".

Стороны также обсудили усилия по достижению соглашения о прекращения огня в секторе Газа, освобождению всех заложников, реализацию договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном.

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Версия на английском языке United States supports Syria’s transition of power to form new government — Blinken

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