Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом высказался за мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом высказался за мирный политический переход власти в Сирии и формирование инклюзивного правительства.

Как передает Report , об этом говорится в размещенном на сайте Госдепа заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США мирного политического перехода под руководством и контролем сирийцев к инклюзивному, представительному и подотчетному правительству", - отмечается в сообщении.

Блинкен заявил о необходимости уважения всеми сторонами прав и основных свобод всех сирийцев, включая представителей меньшинств, и "предотвращения использования Сирии в качестве базы для терроризма".

Стороны также обсудили усилия по достижению соглашения о прекращения огня в секторе Газа, освобождению всех заложников, реализацию договоренностей о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном.