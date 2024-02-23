Блинкен: Почти все страны G20 хотят завершения войны при целостности Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что практически все страны Группы двадцати (G20) желают завершения российской специальной военной операции с учетом территориальной целостности Украины, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Практически все страны Группы двадцати (G20) желают завершения российской специальной военной операции с учетом территориальной целостности Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается Украины. Практически у всех членов Группы двадцати есть ощутимое сильное желание прекращения российской агрессии и наступления мира при соблюдении прав украинцев на свободу и будущее, территориальной целостности их страны. Это было вполне понятно на тех встречах, которые мы провели в последние два дня", - изложил свою точку зрения руководитель американского внешнеполитического ведомства.