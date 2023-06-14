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Блинкен планирует обсудить в Китае создание канала связи для недопущения кризисов

Блинкен планирует обсудить в Китае создание канала связи для недопущения кризисов Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего предстоящего визита в Пекин рассчитывает провести переговоры с китайскими властями по поводу создания устойчивого канала связи для обсуждения разногласий и недопущения кризисов между двумя странами.
Другие страны
14 июня 2023 г. 18:56
Блинкен планирует обсудить в Китае создание канала связи для недопущения кризисов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего предстоящего визита в Пекин рассчитывает провести переговоры с китайскими властями по поводу создания устойчивого канала связи для обсуждения разногласий и недопущения кризисов между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду помощник главы американской дипломатии по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Блинкен в ходе нескольких встреч с должностными лицами КНР высокого ранга намерен обсудить "создание открытого канала связи", в рамках которого его участники "будут иметь полномочия обсуждать важные проблемы, устранять ложные представления и предотвращать просчеты в рамках регулирования конкуренции с тем, чтобы она не переросла в конфликт", сказал Критенбринк.

Кроме того, глава американской дипломатии намерен в Пекине "отстаивать ценности и интересы" США. "Он ясно и откровенно выскажет наши опасения по целому ряду вопросов. Он также обсудит множество проблем региональной и глобальной безопасности. Госсекретарь намерен изучить возможности сотрудничества по транснациональным вызовам, когда это отвечает нашим интересам в таких областях, как климат и глобальная макроэкономическая стабильность. Наша главная цель состоит в том, чтобы провести откровенные прямые и конструктивные дискуссии по всем этим направлениям", - указал помощник госсекретаря.

По его словам, США и КНР провели перед визитом Блинкена в Пекин продуктивные консультации, обе стороны высказали заинтересованность в диалоге. Так, "дипломаты с обеих сторон потратили много часов на подготовку встречи". "Это важный компонент наших дипломатических коммуникаций. И мы надеемся, что эти коммуникации будут способствовать предметному диалогу в предстоящие дни: как во время этой поездки, так и в последующие дни. Мы ожидаем продолжения этих дискуссий", - добавил Критенбринк. Дипломат подчеркнул, что на данный момент не может предоставить подробную информацию о рабочем графике госсекретаря в Пекине.

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