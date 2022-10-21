Блинкен: Перспективы скорого выхода на ядерную сделку с Ираном не просматриваются

Соединенные Штаты в настоящее время не видят перспектив скорого выхода на ядерную сделку с Ираном в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но по-прежнему хотят дипломатического решения этой проблемы. Как передаёт Report

Соединенные Штаты в настоящее время не видят перспектив скорого выхода на ядерную сделку с Ираном в рамках восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но по-прежнему хотят дипломатического решения этой проблемы.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции в Вашингтоне.

По его словам, Иран продолжает настаивать на включении посторонних вопросов в ядерную сделку "и, пока они это продолжают делать, нет возможности и перспектив договориться".

Блинкен подчеркнул, что США по-прежнему считают использование дипломатии в этом вопросе "наилучшим способом продвижения вперед". Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие и у него не было даже потенциала для его создания.