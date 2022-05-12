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Блинкен отправится в ФРГ для участия во встрече глав МИД стран НАТО

Блинкен отправится в ФРГ для участия во встрече глав МИД стран НАТО Американский госсекретарь Энтони Блинкен 14 мая отправится в Германию для участия в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, после этого он посетит Францию, где состоится заседание Совета США и ЕС по торговле и технологиям.
Другие страны
12 мая 2022 г. 17:23
Блинкен отправится в ФРГ для участия во встрече глав МИД стран НАТО

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 14 мая отправится в Германию для участия в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, после этого он посетит Францию, где состоится заседание Совета США и ЕС по торговле и технологиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь <...> отправится в Германию и Францию с 14 по 16 мая, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине и присоединиться к заседанию Совета США и ЕС по торговле и технологиям в Париже", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Blinken to travel to Germany to attend meeting of NATO Foreign Ministers

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