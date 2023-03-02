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Блинкен: Оказание КНР военной помощи России повлечет за собой санкции

Блинкен: Оказание КНР военной помощи России повлечет за собой санкции Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G20 заявил, что потенциальное оказание Китаем военной помощи России в спецоперации приведет к применению санкций.
Другие страны
2 марта 2023 г. 20:00
Блинкен: Оказание КНР военной помощи России повлечет за собой санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G20 заявил, что потенциальное оказание Китаем военной помощи России в спецоперации приведет к применению санкций.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Если бы Китай начал оказывать материальную летальную поддержку российской агрессии или помощь России в систематическом обходе санкций, то это стало бы серьезной проблемой для наших стран (США и КНР - прим. редакции)», - сказал он.

По словам Блинкена, США "фиксируют, что это было сделано", однако знают, что Китай рассматривает возможность соответствующих шагов.

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