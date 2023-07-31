Блинкен оценил угрозу ядерной войны

Потенциальная угроза ядерной войны не опасней экзистенциальной проблемы изменения климата, в этих вопросах нет иерархии.

Потенциальная угроза ядерной войны не опасней экзистенциальной проблемы изменения климата, в этих вопросах нет иерархии.

Как передает Report , об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой, включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат представляет экзистенциальный вызов для всех нас", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, глобальное потепление является экзистенциальным вызовом нашего времени, но это не означает отсутствия других острых вызовов для международного порядка.