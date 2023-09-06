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Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до 200 млн долларов

Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до 200 млн долларов Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе начавшегося визита в Киев объявит о выделении Украине военной помощи на сумму от 175 млн долларов до 200 млн.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 14:12
Блинкен объявит о выделении Киеву военной помощи на сумму до 200 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе начавшегося визита в Киев объявит о выделении Украине военной помощи на сумму от $175 млн до $200 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Associated Press.

Согласно данным, о другом, более крупном пакете военной помощи, США объявят позднее на неделе.

Как заявил в связи с визитом госсекретаря чиновник Госдепартамента, Соединенные Штаты продолжат оказывать "всю необходимую помощь" Украине в сфере безопасности, один из основных приоритетов Вашингтона - поставка Киеву средств ПВО. Агентство AFP, которое приводит его слова, указывает, что речь идет о помощи в рамках контрнаступления.

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Версия на английском языке Blinken to announce up to $200 million of military aid to Kyiv

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