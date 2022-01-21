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Блинкен обвинил Россию в пренебрежении международными принципами

Блинкен обвинил Россию в пренебрежении международными принципами Россия в ситуации вокруг Украины пренебрегает международными принципами, нарушает установки из "Хельсинского акта".
Другие страны
21 января 2022 г. 04:30
Блинкен обвинил Россию в пренебрежении международными принципами
Энтони Блинкен

Россия в ситуации вокруг Украины пренебрегает международными принципами, нарушает установки из "Хельсинского акта".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил Блинкен в ходе выступления в Берлине, трансляцию которого вел сайт Госдепа, в 1975 году Россия и другие страны ОБСЕ подписали "Хельсинкский акт", устанавливающий руководящие принципы поведения в международных отношениях. "Россия с тех пор нарушила все эти принципы в Украине и неоднократно давала ясно понять о своем пренебрежении ими", - заявил Блинкен.

По его словам, Россия выборочно следует и положениям венского документа от 1990 года о мерах по укреплению доверия и безопасности. Он заявил, что Россия не уведомляет о военных учениях, не отвечает на вопросы о наращивании группировки на границе.

Блинкен заявил, что Украину убедили отказаться от ядерного арсенала с помощью "Будапештского меморандума", где РФ, США и Великобритания "обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

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Версия на азербайджанском языке Blinken Rusiyanı beynəlxalq prinsiplərə etinasızlıq göstərməkdə ittiham edib

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