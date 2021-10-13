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Блинкен обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ ситуацию в секторе Газа

Блинкен обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ ситуацию в секторе Газа Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главами внешнеполитических ведомств Израиля и ОАЭ реализацию договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями", ситуацию в секторе Газа, от
Другие страны
13 октября 2021 г. 07:30
Блинкен обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ ситуацию в секторе Газа
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главами внешнеполитических ведомств Израиля и ОАЭ реализацию договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями", ситуацию в секторе Газа, отношения с Ираном, Сирией и Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Брифинг был посвящен предстоящим в среду в Вашингтоне переговорам Блинкена в двустороннем и трехстороннем форматах с главами МИД Израиля и ОАЭ Яиром Лапидом и шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Завтра (13 октября) госсекретарь Блинкен... проведет ряд встреч с главами МИД (Израиля и ОАЭ), - сказал он. - Будут затронуты темы, которые вызывают нашу озабоченность в регионе. Среди них Иран, Сирия, экономическое развитие (Ближнего Востока)". Кроме того, добавил чиновник, министры обсудят взаимоотношения с Китаем, реализацию "Авраамовых соглашений" и ситуацию в секторе Газа.

Представитель Госдепа напомнил, что администрация американского президента Джо Байдена выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов". При этом он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Израиль в борьбе с терроризмом и что на встрече Блинкена с его израильским коллегой будет обсуждаться тема обновления системы ПРО "Железный купол", которая используется Израилем для перехвата ракет малой дальности, запускаемых по израильской территории, в частности из сектора Газа. Ранее члены Палаты представителей Конгресса США выступили за выделение одного млрд долларов на эти цели.

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