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Блинкен обсудил с китайским коллегой Тайвань и Ближний Восток

Блинкен обсудил с китайским коллегой Тайвань и Ближний Восток Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили важность диалога между странами, тайваньский вопрос и ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 01:38
Блинкен обсудил с китайским коллегой Тайвань и Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили важность диалога между странами, тайваньский вопрос и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госдепа США.

"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море", - отмечается в сообщении.

Блинкен и Ван И также отметили важность поддержания "открытых линий связи между США и КНР по ряду стратегических вопросов".

"Стороны обменялись точками зрения о ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь рассказал о недавней поездке по Ближнему Востоку и о дипломатических усилиях США в регионе", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, Блинкен и Ван И говорили о ситуации на Корейском полуострове.

Отметим, что 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi çinli həmkarı ilə Tayvan və Yaxın Şərqi müzakirə edib

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