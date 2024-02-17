Блинкен обсудил с китайским коллегой Тайвань и Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили важность диалога между странами, тайваньский вопрос и ситуацию на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили важность диалога между странами, тайваньский вопрос и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении госдепа США.

"Госсекретарь подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море", - отмечается в сообщении.

Блинкен и Ван И также отметили важность поддержания "открытых линий связи между США и КНР по ряду стратегических вопросов".

"Стороны обменялись точками зрения о ситуации на Ближнем Востоке. Госсекретарь рассказал о недавней поездке по Ближнему Востоку и о дипломатических усилиях США в регионе", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, Блинкен и Ван И говорили о ситуации на Корейском полуострове.

Отметим, что 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 16 по 18 февраля.