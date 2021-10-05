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Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО

Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса, а также ситуацию в Афганистане.
Другие страны
5 октября 2021 г. 00:36
Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса, а также ситуацию в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО..., чтобы обсудить центральную роль трансатлантических связей и единства альянса при реагировании НАТО на существующие и появляющиеся глобальные вызовы. Они согласились с тем, что новая стратегическая концепция НАТО будет иметь жизненно важное значение для продолжающейся адаптации НАТО в предстоящее десятилетие", - сказано в сообщении.

Блинкен и Столтенберг также "подчеркнули ценность партнерства НАТО с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея". "Они также обсудили важность единства союзников в нашем подходе к событиям, касающимся Афганистана", - отмечается в пресс-релизе.

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