Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса, а также ситуацию в Афганистане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса, а также ситуацию в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО..., чтобы обсудить центральную роль трансатлантических связей и единства альянса при реагировании НАТО на существующие и появляющиеся глобальные вызовы. Они согласились с тем, что новая стратегическая концепция НАТО будет иметь жизненно важное значение для продолжающейся адаптации НАТО в предстоящее десятилетие", - сказано в сообщении.

Блинкен и Столтенберг также "подчеркнули ценность партнерства НАТО с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея". "Они также обсудили важность единства союзников в нашем подходе к событиям, касающимся Афганистана", - отмечается в пресс-релизе.