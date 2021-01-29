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Блинкен обсудил с президентом Афганистана вопросы мирного урегулирования

Блинкен обсудил с президентом Афганистана вопросы мирного урегулирования Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани вопросы мирного урегулирования в этой республике.
Другие страны
29 января 2021 г. 07:23
Блинкен обсудил с президентом Афганистана вопросы мирного урегулирования
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани вопросы мирного урегулирования в этой республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь отметил решительную дипломатическую поддержку мирного процесса, направленную на оказание сторонам конфликта помощи в достижении прочного и справедливого политического урегулирования, постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня на благо всех афганцев", - написал дипломат.

Блинкен также заявил, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом продолжает изучать мирные договоренности, заключенные прежним правительством США с радикальным афганским движением "Талибан". "Госсекретарь подтвердил свое желание, чтобы все афганские лидеры поддержали эту историческую возможность для установления мира, закрепив при этом прогресс, достигнутый за последние 20 лет в отношении прав человека, гражданских свобод и роли женщин в афганском обществе. Госсекретарь обязался провести консультации с правительством Афганистана, союзниками по НАТО и международными партнерами относительно коллективной стратегии поддержки стабильного, суверенного, демократического и безопасного будущего Афганистана", - заключил Прайс.

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