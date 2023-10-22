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Блинкен обсудил с премьер-министром Катара возвращение заложников

Блинкен обсудил с премьер-министром Катара возвращение заложников Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
22 октября 2023 г. 03:41
Блинкен обсудил с премьер-министром Катара возвращение заложников

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам пресс-секретаря, Блинкен выразил благодарность премьер-министру Катара за помощь в освобождении двух американцев, взятых в заложники ХАМАС.

"Они обсудили усилия по обеспечению немедленного и безопасного возвращения всех заложников и подтвердили стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Катаром".

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Версия на азербайджанском языке Blinken Qətərin Baş naziri ilə HƏMAS-ın girov götürdüyü şəxslərin qaytarılmasını müzakirə edib

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