Блинкен обсудил с премьер-министром Катара возвращение заложников

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам пресс-секретаря, Блинкен выразил благодарность премьер-министру Катара за помощь в освобождении двух американцев, взятых в заложники ХАМАС.

"Они обсудили усилия по обеспечению немедленного и безопасного возвращения всех заложников и подтвердили стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Катаром".