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Блинкен обсудил с Моди Украину и Ближний Восток

Блинкен обсудил с Моди Украину и Ближний Восток Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Нью-Дели встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 19:52
Блинкен обсудил с Моди Украину и Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Нью-Дели встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которой обсуждались конфликты в Украине и Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Моди подтвердили общее видение США и Индией тесного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальных вызовов", - указано в документе, распространенном пресс-службой Госдепа. В частности, стороны обсудили украинский и ближневосточный конфликты, а также стратегическое партнерство.

Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу провели встречу в формате 2+2 с индийскими коллегами - министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром и министром обороны Раджнатхом Сингхом. Переговоры в таком формате Вашингтон и Нью-Дели проводят ежегодно последние пять лет.

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Версия на азербайджанском языке Entoni Blinkenlə Hindistanın baş naziri Ukrayna və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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