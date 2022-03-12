Блинкен обсудил с Кулебой его контакты с Лавровым в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу обсудили по телефону состоявшуюся ранее в Турции встречу глав украинского и российского дипведомств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу обсудили по телефону состоявшуюся ранее в Турции встречу глав украинского и российского дипведомств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Кулеба "обсудили трехстороннюю встречу министра иностранных дел с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу". Госсекретарь США проинформировал Кулебу о "совместных действиях, предпринятых США сегодня в координации с Группой семи и ЕС с целью дальнейшего повышения издержек для России".