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Блинкен обсудил с коллегой из Австралии министерские встречи G20

Блинкен обсудил с коллегой из Австралии министерские встречи G20 Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Австралии Пенни Вонг министерские встречи Группы двадцати (G20) в Индонезии, а также меры в отношении России.
Другие страны
7 июня 2022 г. 23:58
Блинкен обсудил с коллегой из Австралии министерские встречи G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Австралии Пенни Вонг министерские встречи Группы двадцати (G20) в Индонезии, а также меры в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, во время разговора, который состоялся в понедельник, главы внешнеполитических ведомств обсудили "координацию (двух стран) по региональным вопросам, а также предстоящие министерские встречи G20 на Бали". "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Вонг также обсудили наши коллективные усилия по привлечению России к ответственности за ее неспровоцированную и несправедливую войну против Украины, в том числе в многосторонних институтах и органах", - утверждал дипломат.

Блинкен также "подтвердил приверженность Соединенных Штатов укреплению экономических возможностей, устойчивости и свободы во всем Индо-Тихоокеанском регионе посредством открытой и прозрачной работы с партнерами и союзниками в регионе".

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