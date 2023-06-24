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Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Борелем ситуацию в России

Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Борелем ситуацию в России Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Борелем ситуацию в России.
Другие страны
24 июня 2023 г. 17:19
Блинкен обсудил с коллегами по G7 и Борелем ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран Группы семи и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Борелем ситуацию в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в распространенном письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен провел сегодня [телефонные] переговоры с министрами иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности с целью обсудить текущую ситуацию в России", - отметил дипломат.

По его словам, "Соединенные Штаты будут поддерживать тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Blinken G7 xarici işlər nazirləri və Borrel ilə Rusiyadakı vəziyyəti müzakirə edib

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