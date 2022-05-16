Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 мая обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу на Государственный департамент США, встреча дипломатов прошла в Берлине.

"Блинкен встретился сегодня (вчера - ред.) в Берлине с министрами иностранных дел Германии и Великобритании Анналеной Бербок и Элизабет Трасс, а также генеральным директором Франции по политическим вопросам и вопросам безопасности Филиппом Эррера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты обсудили продолжающуюся реакцию союзников и партнеров на жестокую агрессивную войну России против Украины. Кроме того, затрагивалась тема переговоров с Ираном и усилия по достижению соглашения о взаимном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.