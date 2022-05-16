О нас
Аудио новости

Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции Украину

Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции Украину Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 мая обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины.
Другие страны
16 мая 2022 г. 01:08
Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу на Государственный департамент США, встреча дипломатов прошла в Берлине.

"Блинкен встретился сегодня (вчера - ред.) в Берлине с министрами иностранных дел Германии и Великобритании Анналеной Бербок и Элизабет Трасс, а также генеральным директором Франции по политическим вопросам и вопросам безопасности Филиппом Эррера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты обсудили продолжающуюся реакцию союзников и партнеров на жестокую агрессивную войну России против Украины. Кроме того, затрагивалась тема переговоров с Ираном и усилия по достижению соглашения о взаимном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Blinken Almaniya, Britaniya, Fransadan olan həmkarları ilə Ukraynanı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi