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Блинкен обсудил с избранным президентом Колумбии экономическое сотрудничество с США

Блинкен обсудил с избранным президентом Колумбии экономическое сотрудничество с США Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре с избранным президентом Колумбии Густаво Петро обсудил двустороннее экономическое сотрудничество.
Другие страны
21 июня 2022 г. 06:59
Блинкен обсудил с избранным президентом Колумбии экономическое сотрудничество с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре с избранным президентом Колумбии Густаво Петро обсудил двустороннее экономическое сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

Блинкен поздравил Петро с "избранием на пост президента Республики Колумбия и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов двусторонним отношениям". "Блинкен подчеркнул общие демократические ценности наших стран и пообещал и дальше укреплять 200-летнюю дружбу между США и Колумбией. Они обсудили общие цели по решению проблемы изменения климата, улучшению здоровья населения и расширению инклюзивных экономических возможностей", - отметил дипломат. По его словам, госсекретарь и избранный президент также обсудили стратегию борьбы с распространением наркотиков.

Напомним, что Петро, бывший в молодости членом леворадикальной организации "М-19", которая вела вооруженную борьбу против правительства, станет первым президентом Колумбии, представляющим левые силы. По итогам обработки 99,99% бюллетеней он набирает 50,44% голосов.

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