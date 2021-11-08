Блинкен обсудил с иракским премьером атаку на его резиденцию в Багдаде

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, на которого в ночь на 7 ноября было совершено покушение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, на которого в ночь на 7 ноября было совершено покушение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

Глава американской дипломатии "осудил террористическую атаку... на резиденцию премьер-министра (Ирака)". "Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что эта атака была также и нападением на суверенитет и стабильность иракского государства. Госсекретарь подтвердил, что партнерство США с премьером аль-Казыми и Ираком непоколебимо, а также пообещал поддержать силы безопасности Ирака в расследовании этого нападения", - отмечается в сообщении.