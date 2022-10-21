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Блинкен обсудил с Гутеррешем ситуацию в Украине

Блинкен обсудил с Гутеррешем ситуацию в Украине Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Украине.
Другие страны
21 октября 2022 г. 03:59
Блинкен обсудил с Гутеррешем ситуацию в Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепартамента.

"(Они) подчеркнули важность защиты принципов ООН, касающихся суверенитета и территориальной целостности (стран)... Они также обсудили необходимость продолжения действий ООН для урегулирования неотложных кризисов в области безопасности и гуманитарной сфере в Украине и в Гаити", - отмечается в сообщении. Помимо этого, стороны затронули ситуацию в Эфиопии.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность США укреплению и модернизации системы ООН для обеспечения того, чтобы организация была готова к решению наиболее насущных коллективных проблем мира, в том числе в сферах здравоохранения, климата, продовольственной безопасности", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Quterreşlə telefonla Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

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