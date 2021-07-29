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Блинкен обсудил с главой ВОЗ исследование происхождения COVID-19

Блинкен обсудил с главой ВОЗ исследование происхождения COVID-19 Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду в Кувейте с директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил с ним второй этап изучения происхождения коронавируса, в том числе в Китае.
Другие страны
29 июля 2021 г. 04:39
Блинкен обсудил с главой ВОЗ исследование происхождения COVID-19
Тедрос Аданом Гебрейесус и Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в среду в Кувейте с директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил с ним второй этап изучения происхождения коронавируса, в том числе в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Согласно сообщению, стороны обсудили в том числе "возможности для сотрудничества с целью продолжения реформирования и укрепления ВОЗ".

"Госсекретарь Блинкен заявил о поддержке со стороны США планов ВОЗ, направленных на проведение дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие", - отметил Прайс. "Он подчеркнул необходимость того, чтобы следующая фаза (исследования) была своевременной, основанной на фактах, прозрачной, проводимой экспертами и свободной от вмешательства", - говорится в заявлении.

Глава ВОЗ отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Он также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.

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