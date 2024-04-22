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Блинкен обсудил с главой МО Израиля усилия по прекращению огня в Газе

Блинкен обсудил с главой МО Израиля усилия по прекращению огня в Газе Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 06:11
Блинкен обсудил с главой МО Израиля усилия по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили усилия по прекращению огня в секторе Газа и освобождению оставшихся заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь и министр обсудили усилия по обеспечению безопасности Израиля и переговоры по достижению освобождения заложников, прекращения огня и увеличению потока критически важной гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", - говорится в заявлении.

Миллер отметил, что в ходе разговора Блинкен акцентировал внимание на мерах по деэскалации напряженности в регионе.

В ведомстве указали, что госсекретарь также провел разговор с министром в военном кабинете Израиля Бени Ганцем. Стороны обсудили дополнительные шаги по минимизации ущерба гражданскому населению палестинского анклава, а также усилия по предотвращению распространения конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Blinken İsrailin müdafiə naziri ilə Qəzzada atəşkəs səylərini müzakirə edib

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