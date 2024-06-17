Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии урегулирование ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, они обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, они обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили нынешние усилия по достижению стабильного прекращения огня в Газе, обеспечению освобождения всех заложников и увеличению объемов гуманитарной помощи в Газе, а также координацию действий в постконфликтный период", - говорится в его письменном заявлении.

Миллер уточнил, что Блинкен выразил обеспокоенность задержанием сотрудников структур ООН йеменскими мятежниками-хуситами и продолжающимися атаками на суда в Красном море.

Стороны также обсудили необходимость принятия коллективных мер для прекращения боевых действий в Судане, говорится в сообщении.