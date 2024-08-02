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Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
2 августа 2024 г. 04:50
Блинкен обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

В ходе разговора стороны рассмотрели последние события в регионе, а также подчеркнули важность снижения эскалации и достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, в сообщении агентства отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию в Судане.

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