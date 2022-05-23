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Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
Другие страны
23 мая 2022 г. 08:11
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новая французская коллега Катрин Колонна в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Госдепартамент.

“Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины”, - говорится в пресс-релизе.

Не приводя подробностей, госдепартамент добавил, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринять США и Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.

“Они затронули тему альянса НАТО, включая то, как лучше поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде”, - сказано в сообщении.

“Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру”, - добавил госдепартамент.

Блинкен и Колонна также обсудили имплементацию договоренностей о введении глобального налога на прибыль транснациональных корпораций.

Напомним, что Колонна была в пятницу назначена главой МИД Франции после трех лет работы послом в Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Blinken fransalı həmkarı ilə NATO-nun genişlənməsini müzakirə edib

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