Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР 21 ноября разведывательного спутника "Маллигён-1".

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР 21 ноября разведывательного спутника "Маллигён-1".

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь и министры решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа. Отмечается, что стороны "продолжат интенсивные трехсторонние консультации в духе Кэмп-Дэвидского саммита в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР".