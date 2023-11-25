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Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР

Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР 21 ноября разведывательного спутника "Маллигён-1".
Другие страны
25 ноября 2023 г. 06:26
Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Ёко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР 21 ноября разведывательного спутника "Маллигён-1".

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь и министры решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион", - указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа. Отмечается, что стороны "продолжат интенсивные трехсторонние консультации в духе Кэмп-Дэвидского саммита в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР".

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Версия на азербайджанском языке Blinken Cənubi Koreya və Yaponiyanın XİN başçıları ilə Şimali Koreyanın peyk buraxmasını müzakirə edib

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