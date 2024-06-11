Блинкен обсудил с Галантом план прекращения огня в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.
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Согласно информации, стороны обсудили предложение о достижении прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки по освобождению заложников и оказании гуманитарной помощи Газе. Блинкен высоко оценил приверженность Израиля заключению сделки, а также подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС.
Американский дипломат подчеркнул, что предложение о прекращении огня в Газе "будет отвечать долгосрочным интересам Израиля в области безопасности, в том числе благодаря возможности дальнейшей интеграции в регионе".