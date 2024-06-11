О нас

Блинкен обсудил с Галантом план прекращения огня в секторе Газа

Блинкен обсудил с Галантом план прекращения огня в секторе Газа Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.
Другие страны
11 июня 2024 г. 03:27
Блинкен обсудил с Галантом план прекращения огня в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Согласно информации, стороны обсудили предложение о достижении прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки по освобождению заложников и оказании гуманитарной помощи Газе. Блинкен высоко оценил приверженность Израиля заключению сделки, а также подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС.

Американский дипломат подчеркнул, что предложение о прекращении огня в Газе "будет отвечать долгосрочным интересам Израиля в области безопасности, в том числе благодаря возможности дальнейшей интеграции в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Blinken İsrailin müdafiə naziri ilə Qəzzada atəşkəs planını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi