Блинкен обсудил с Галантом план прекращения огня в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой стороны обсудили план прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Согласно информации, стороны обсудили предложение о достижении прекращения огня в секторе Газа в рамках сделки по освобождению заложников и оказании гуманитарной помощи Газе. Блинкен высоко оценил приверженность Израиля заключению сделки, а также подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС.

Американский дипломат подчеркнул, что предложение о прекращении огня в Газе "будет отвечать долгосрочным интересам Израиля в области безопасности, в том числе благодаря возможности дальнейшей интеграции в регионе".